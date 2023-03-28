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الثلاثاء، 28-03-2023 11:46 ص

زراعة بني كنانة: قطاع اللوزيات تأثر بالانحباس المطري

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الوكيل الإخباري - قال مدير مديرية زراعة لواء بني كنانة الدكتور عبد الإله عبيدات، إن الزيتون لم يتأثر بالانحباس المطري بداية الموسم، لاسيما أن المنخفضات الأخيرة ترافقت بكميات هطول عالية وذلك قبل سريان العصارة النباتية، ما يسهم في زيادة الرطوبة الأرضية وزيادة التكشف الزهري.

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وعن قطاع اللوزيات بين عبيدات، أن اللوز قد تأثر بالموسم المطري وذلك لتأخر حصوله على ساعات البرودة اللازمة لإنهاء طور السكون في الأشجار، ما أدى إلى تأخر الموسم وقلة البراعم الزهرية المتشكلة والذي أدى إلى قلة الحمل الشجري للثمار.


وأوضح أن محصولي الجوافة والرمان كونهما من المحاصيل المروية، لم تتأثر بالانحباس المطري، كون الأشجار قد حققت ساعات البرودة اللازمة لها قبل بدء موسم النمو، بالإضافة إلى أن كميات الأمطار الأخيرة كانت رافدا مهما في تعزيز استدامة المياه الجوفية وتدفق الينابيع وموردا هاما لتعزير مخزون سد الوحدة.


وعن المحاصيل الحقلية، أشار إلى أن الهطولات الأخيرة، ستساهم في تكوين السنابل، فيما سيتأثر الإنتاج في طول النبات، إضافة إلى قصر طول السنبلة الواحدة.


وبالنسبة لمحصول البصل كونه بعلي قال "لا نتوقع أن تكون رؤوس البصل هذا العام كبيرة، وذلك لضعف النمو الخضري حتى هذه اللحظة، لأن الانحباس المطري قد أثر في سرعة تكوين الجذور، حيث أن معظم البصل يزرع كأشتال، ما لم تتوال المنخفضات الجوية وتكون الحرارة معتدلة خلال شهري نيسان وأيار".

 




 

 


 

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