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الإثنين، 30-01-2023 04:26 م

زراعة كلى ناجحة لمريضة في مستشفى الجامعة الأردنية

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الوكيل الإخباري - أجرى فريق طبي في مستشفى الجامعة الأردنية، عملية زراعة كلية لمريضة تبلغ من العمر (23) عاماً، تعاني من ضمور وفشل كلوي مزمن في المرحلة الخامسة، متبرع بها من ابن عمتها وذلك بعد موافقة لجنة متخصصة من مركز زراعة الأعضاء في وزارة الصحة.

وتأتي العملية ضمن برنامج زراعة الكلى في المستشفى، حيثُ قام الفريق الطبي والمكون من استشاري جراحة الكلى الأستاذ الدكتور غازي العدوان واستشاري أمراض وزراعة الكلى الدكتور حسين الحوري واستشاري الأوعية الدموية الدكتور طارق المسيمي من مستشفى الجامعة، واستشاري جراحة الكلى الدكتور زياد عواد واستشاري الأوعية الدموية وليد مسعود من القطاع الخاص، بمشاركة فريق تخدير متخصص وكادر تمريضي متميّز في المستشفى، بإجراء هذه العملية والتي تمّت حسب أفضل المعايير العالميّة.


وبيّن الفريق الطبي بأن المريضة المستقبلة للكلية بحالة ممتازة، ووظائف الكلى عادت لقيمها الطبيعيّة، وقد خرجت من المستشفى وبرفقتها المتبرع بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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وتوجه الفريق الطبي بالشكر والتقدير لرئاسة الجامعة الأردنية والمستشفى ممثّلة بمديرها العام الأستاذ الدكتور جمال ملحم، على ما يولوه من عناية واهتمام كبيرين، وما يبذلونه من جهود وتسهيلات ساهمت بشكل كبير في تذليل كافة الصعوبات والمعيقات.


تجدر الإشارة إلى أنه وبعد انقطاعه لأكثر من عشر سنوات، فإن برنامج زراعة الكلى مُفعّل في مستشفى الجامعة الأردنية منذ عام 2018، وقد تم إجراء ما يزيد عن (9) عمليات منذ ذلك الوقت.

 




 

 


 

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