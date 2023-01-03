اجتماع لجنة الأوبئة.. لا إجراءات جديدة وتقييم الحالة الوبائية بعد أسبوعين

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف أمين عام وزارة الصحة للرعاية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول أن لجنة الأوبئة لم توص خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، باتخاذ أي إجراءات جديدة للتعامل مع الفيروسات المتحورة.

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وقال الشبول لـ"الوكيل الإخباري"، إن اللجنة ستقوم بتقييم الحالة الوبائية المتحورة مرة أخرى بعد أسبوعين.





وأضاف أن لجنة الأوبئة أوصت بعدم فرض إجراءات تقييدية جديدة على القادمين عبر المعابر الحدودية (البرية، البحرية، والجوية).

يشار إلى أن لجنة الأوبئة عقدت اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لبحث ومعرفة الخطوات التي سيتم اتخاذها للتعامل مع الفيروسات المتحورة.