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الثلاثاء، 28-02-2023 12:22 م

زريقات: المؤتمر الطبي العاشر سينعكس على تطور القطاع الطبي الأردني

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات أنه سيتم توقيع مذكرات تفاهم على هامش المؤتمر الطبي العاشر للخدمات الطبية الملكية.

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وقال زريقات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر يعقد بعد 4 سنوات بسبب انتشار جائحة كورونا في العالم، لافتا إلى أن العلم تطور منذ ذلك الوقت وأن المؤتمر من شأنه عرض التطورات والتحديثات التي وصل إليها الطب في مختلف التخصصات.

 

وأضاف أن المؤتمر والورش التي ستعقد على هامشه من شأنها الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للقطاع الصحي في الأردن.

 

وأشار زريقات إلى أن المؤتمر يحظى برعاية ملكية واهتمام على المستوى الإقليمي والدولي.

 

 




 

 


 

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