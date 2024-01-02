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الثلاثاء، 02-01-2024 07:15 م

"زها الثقافي" يطلق مجموعة من الورشات التدريبية الشتوية المجانية

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الوكيل الاخباري - أعلن مركز زها الثقافي، عن بدء التسجيل لمجموعة من الورشات التدريبية المتنوعة المجانية، ضمن برنامج النادي الشتوي والموجهة للأطفال ضمن فئاتهم العمرية المختلفة، والمقرر انطلاقها من 4 إلى 31 الشهر الحالي.

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وبين المركز أن ورشات التدريب يتم تشغيلها بدعم من أمانة عمان الكبرى ووزارة الادارة المحلية. داعيا الراغبين بالتسجيل الاطلاع على التفاصيل كافة من خلال الرابط: https://www.facebook.com/100064710907699/posts/pfbid0268mZ9RdSJ581GTLGRteCTRzANLbr4g8ThSnhczXWXmyUbEh9qeYdy49z6tDyYUYJl/?mibextid=cr9u03.

 

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