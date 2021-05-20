زوجة الشهيد الأردني 'الطحلة' : زوجي كرّس حياته لفلسطين

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - حديث من قلب زوجة الشهيد الأردني "جمعة الطحلة" ، الذي ارتقى بجوار الشهداء والصديقين يوم السبت المنصرم ، خلال قصف الاحتلال لقطاع غزة .

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"أم مجاهد" ، كشفت عن أهم تفاصيل حياة زوجها المناضل ، خلال تصريحات صحفية ، رصدها "الوكيل الإخباري"، مُفتخرة بدور زوجها الذي كرّس حياته من أجل القضية الفلسطينية وفلسطين، مؤكدة أنها تزوّجت "صغيرة" ، وكانت تعلم مدى انخراط زوجها بالمجاهدين ، والمناضلين ، .

ولفتت أنه بدأت حياتها مع زوجها في باكستان ، ولديها 3 أبناء وابنة واحدة ، وتابعت " لقد كان زوجي يحمل على عاتقه القضية ، وكان شعاره "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة " ، ولقد كان بعيدا عن ضروريات الحياة وملذاتها ، طالبا الشهادة في سبيل الله بعد إثخان في الأعداء " ، على حدّ قولها.

وتطرّقت "أم مجاهد" إلى حرب الاحتلال على غزة عام 2014 ، حيث تم إطلاق 4 صواريخ على المنزل، " فرصة للشهادة ولكن الحمد لله على كل حال" .

وأوضحت أن الشهيد جمعة الطحلة ، كان يحبّ عائلته كثيرا ، إلا أنّه فضّل الشهادة على العائلة ، وأردفت قائلة " لقد كنا نفتخر ببطولاته وتضحياته ، ونعتز بأنه شهيد والحمد لله".

"أنا من بلدة من قضاء رام الله ، وزوجي من الرملة " ، وفق أم مجاهد.