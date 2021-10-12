زيادة حركة الركاب عبر ميناء العقبة 124% لنهاية الشهر الماضي

الوكيل الاخباري- زادت حركة الركاب عبر ميناء العقبة بواقع 124 بالمئة حتى الربع الثالث من العام الحالي جراء العودة التدريجية لعمل ميناء العقبة نويبع.

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وقال أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح، الثلاثاء، إن حركة الركاب سجلت زيادة ملحوظة في 9 أشهر، مبينا أن عدد الركاب وصل إلى 133 ألف راكب حتى أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 59 ألف راكب للفترة نفسها من العام الماضي.



وأضاف أن حركة المناولة في ميناء العقبة وصلت إلى 10.9 مليون مناولة في 9 أشهر، كما زاد عدد البواخر القادمة إلى ميناء العقبة بنحو 13% حتى أواخر الشهر الماضي، فقد وصلت إلى ميناء العقبة 1339 باخرة، مقابل 1180 باخرة للفترة نفسها من العام الماضي.



وأكد الدلابيح زيادة عدد السيارات والآليات الواردة إلى ميناء العقبة عبر سفن الدحرجة (ro-ro) وصلت إلى 9425 سيارة مقارنة بزيادة قدرها 7.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي.



وأشار إلى تراجع حركة الحاويات بواقع 10.5% حتى أيلول/سبتمبر؛ لتصل إلى نحو 567 ألف حاوية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ بسبب استمرار النقص في استيراد الحاويات إلى ارتفاع أجور الشحن، وتقليص المستوردات حسب الحاجة فقط، إضافة إلى الشح في الحاويات الفارغة بهدف التصدير.



وأضاف أن البواخر السياحية (كروز) سجلت حركة بسيطة خلال العام الحالي جراء بطء تعافي حركة السياحة والسفر عالميا من تداعيات أزمة فيروس كورونا، متوقعا زيادتها العام المقبل.