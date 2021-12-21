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الثلاثاء، 21-12-2021 12:04 م

سائق تكسي في عمان يروي حادثة غريبة مع مصابة كورونا

سائق


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

 
روى سائق تكسي حادثة غريبة وقعت معه أمس في منطقة طبربور بينه وبين راكبة تبين لاحقاً انها مصابة بفيروس كورونا .

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وقال السائق في حديث لـ "الوكيل الاخباري" إنه أوصل إحدى الراكبات إلى وجهتها في منطقة طبربور وعندما اعطته أجرة التاكسي طلبت منه تعقيم المبلغ الذي استلمه منها لأنها مصابة بكورونا .


واستهجن سائق التكسي قيام بعض المصابين بالخروج من منازلهم واستخدام وسائل النقل العام، وارتياد المحلات التجارية، مؤكداً أنه سمع العديد من القصص المشابهة لما حدث معه من سائقين آخرين، متسائلاً في الوقت ذاته عن مدى الرقابة على مثل هؤلاء الأشخاص .


وبذات الوقت تندّر سائق التكسي على الحادثة قائلاً: "على الأقل هذه السيدة كان لديها إحساس بالمسؤولية وأبلغتني بإصابتها، ربما ظرف قاهر دفعها للخروج من المنزل ، لكن كم شخص تعرضنا للتعامل معه مصابا بكورونا ويعلم ذلك وساهم بنقل العدوى بين الركاب بدون اخبارنا؟!" .


 




 

 


 

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