الأربعاء 15-11-2023
الوكيل الاخباري
 

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

السفير العضايلة : مزيف ولا يمثلني وقد قمت بالتبليغ عنه - صورة

شهادة من داخل مستشفى الشفاء بعد اقتحامه

دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة منذ 40 يوماً

الاحتلال يفجر مستودعا للأدوية داخل مستشفى الشفاء

الخصاونة : لدينا طابور خامس ويجب التصدّي لهؤلاء

56.4 % نسبة الداعمين لفلسطين الذين ينشئون محتوى أكبر عبر مواقع التواصل حول العالم

الأمم المتحدة: مستشفى واحد فقط لا يزال يستقبل المرضى بشمال غزة

الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بالعاملين الصحيين بمستشفى الشفاء

الصفدي : لا أحد يزاود على مواقف الأردن

عاجل

دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة منذ 40 يوماً

الأربعاء، 15-11-2023 10:21 ص

سقوط مركبة من أعلى جسر في عمان

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - أكد ضابط عمليات الدوريات الخارجية أنه وبحسب التقارير الواردة من المجموعات التي تم توزيعها منذ ساعات الصباح الباكر على الطرق الخارجية أن الحركة انسيابية على الطرق ولا عوائق تذكر بعد انقشاع بعض الضباب الذي تشكل في مناطق محدودة في ساعات الصباح الباكر.

ولفت خلال استعراض التقرير المروري أن مجموعات السير تعاملت صباح اليوم مع حادث تدهور مركبة شحن محملة بمادة القمح نهاية طريق الممر التنموي طريق الـ100 من أعلى الجسر أدى إلى سقوطها على شارع فرعي أسفل الجسر ونتج عن الحادث إصابة واحدة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202323232344163577346

السفير العضايلة : مزيف ولا يمثلني وقد قمت بالتبليغ عنه - صورة

الخصاونة

الخصاونة : لدينا طابور خامس ويجب التصدّي لهؤلاء

images

56.4 % نسبة الداعمين لفلسطين الذين ينشئون محتوى أكبر عبر مواقع التواصل حول العالم

WhatsApp Image 2023-11-14 at 19.13.17_2ae36694 (1)

الاتحاد النسائي العام يشارك في المهرجان الدولي الخامس للتمور بالأردن

522300

جنايات المفرق تجمع عقوبات صاحب سوابق جرمية لمدة 18 عاما

5555

الضمان : هذه شروط استحقاق راتب تقاعد الاعتلال الكلي

أخبار متعلقة
1020232993051686045536

الامن : إغلاق تام للشارع العام باتجاه العقبة بعد جسر الاتحاد

الأمن العام

الامن العام يحقق بملابسات وفاة شاب بعيار ناري