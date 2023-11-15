سقوط مركبة من أعلى جسر في عمان

الوكيل الاخباري - أكد ضابط عمليات الدوريات الخارجية أنه وبحسب التقارير الواردة من المجموعات التي تم توزيعها منذ ساعات الصباح الباكر على الطرق الخارجية أن الحركة انسيابية على الطرق ولا عوائق تذكر بعد انقشاع بعض الضباب الذي تشكل في مناطق محدودة في ساعات الصباح الباكر.



ولفت خلال استعراض التقرير المروري أن مجموعات السير تعاملت صباح اليوم مع حادث تدهور مركبة شحن محملة بمادة القمح نهاية طريق الممر التنموي طريق الـ100 من أعلى الجسر أدى إلى سقوطها على شارع فرعي أسفل الجسر ونتج عن الحادث إصابة واحدة.

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