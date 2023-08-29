سلاح الجو الملكي يشارك في معرض بوخارست الدولي

الوكيل الاخباري- شارك سلاح الجو الملكي للمرة الأولى، يومي الجمعة والسبت الماضيين، في معرض بوخارست الجوي الدولي الذي أقيم في مطار بانيسا.

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وقال قائد جناح النقل الجوي العقيد الركن الطيار، عماد بزادوغ "شارك سلاح الجو الملكي هذا العام في المعرض للمرة الأولى بطائرة C130، إضافة إلى معرض للصور يحتوي على نشاطات وفعاليات للقوات المسلحة، وصور تُظهر مكانة الأردن السياحية والثقافية منذ بدايات تشكيل الدولة وحتى وقتنا الحالي".



يشار إلى أن معرض بوخارست الجوي الدولي بدأ عام 2011، ويشارك فيه عدد من الدول في تقديم عروض جوية على طائرات الجناح الثابت والمتحرك، ويشاهده آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم.