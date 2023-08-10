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الخميس، 10-08-2023 09:44 ص

سلاح الجو الملكي يفتح التسجيل لمرشحي الطيران - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - دعا سلاح الجو الملكي طلبة التوجيهي الناجحين، وخريجي الجامعات والمعاهد للانضمام للسلاح كتلاميذ مرشحين طيران ضمن برنامج بكالوريوس في علوم الطيران. 

وبين إعلان سلاح الجو، أنه يجب على الراغبين مقابلة لجنة الانتخاب وفقا لشروط عدة وهي: 

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الشروط 
1. يتم تقديم الطلبات وارفاق الوثائق المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لسلاح الجو الملكي على الرابط التالي: ( WWW.RJAF.MIL.JO)  والذي سيتم تفعيله مجاناً حين صدور نتائج الثانوية العامة

 

2. أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

 

3. أن يكون حائز على أي من الشهادات التالية:

أ. شهادة الدراسة الجامعية (الفرع العلمي , الأدبي فقط).
ب. شهادة الدبلـــــــــــــــــــوم (الفرع العلمي , الأدبي فقط).
ج. شهادة الدراسة الثانوية العامة (الفرع العلمي ، الأدبي) فقط على أن لا يقل المعدل العام فيها عن 70% ولجميع مستويـات المتقدمين الثقافية (ثانوية عامة ، دبلوم ، بكالوريوس).

 

4. أن يكون المتقدم حاصل على معدل 70% باللغة الإنجليزية كحد أدنى ولجميع مستويات المتقدمين الثقافية .

 

5.  أن يكون أعزب.


6.  أن لا يقل الطول عن (165 سم) ولا يزيد عن (185 سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن.

 

7.أن لا يكون ممن تقدم لمقابلة لجنة إنتخاب الطيارين في الأعوام السابقة.


8. أن لا يتجاوز العمر حتى 31/12/2023:

 أ.  24 عاماً بالنسبة للجامعيين مواليد ليس قبـــــــل (1/1/2000).
ب.  22 عاماً بالنسبة لحملة الدبلوم مواليد ليس قبل (1/1/2002).
جـ.  20 عاماً بالنسبة لحملة الشهادة الثانوية العامـــــــــــة مواليد ليس قبل (1/1/2004).


9. أن يجتاز الفحوصات المقررة لتجنيد تلاميذ مرشحي الطيـران.


10. تنطبق كافة الشروط أعلاه على المتقدمين من الذكور والإناث.


11 . أن لا يكون للمتقدم أخ أو أخت تلميذ مرشح او طيار عامل في سلاح الجو الملكي .


12.  أن تنطبق على المتقدم شروط القبول المعتمدة لدى الجامعات الأردنية.

 

الوثائـــــــــــق المطلوبــــــــــــة:
يجب على كل من يتقدم للجنة المقابلة أن يبرز الوثائق الثبوتية التالية:


1. شهادة الدراسة الجامعية (المصدقة) + كشف العلامات على أن تكون مُصدقة من وزارة التعليم العالــــــــــــــــــــــي .

 

2. شهادة دبلوم لخريجي كليات المجتمع (المصدقة) + كشف العلامات على أن تكون مصدقة من وزارة التعليم العالي .

 

3. كشف علامات شهادة الدراسة الثانوية العامة مُصدقاً لخريجي الجامعات وكليات المجتمع والثانوية العامـــــة .

 

4. شهادة الميلاد الأصلية أو صورة مصدقة عنهــا .

 

5. دفتر العائلة + صورة مُصدقة عنـــــــــــــــــــه .


6. جواز السفر أو الهوية الشخصيـــــــــــــــــــــة .


7. دفتر خدمة العلم للذكــــــــــــــــــــــــــــــــــور .

 

8. صورة شخصية عــــــــــــــــــــــــــــــــدد (6) .

 


ملاحظات عامة  

 1.   سيتم التواصل مع منطبقي الشروط من خلال الموقع الإلكتروني لسلاح الجو الملكي WWW.RJAF.MIL.JO  ومن خلال الهاتف الخلوي لمقدم الطلب.


2.   سيتم إستقبال من تنطبق عليه الشروط في قيادة سلاح الجو الملكي/ ماركا (الباب الجنوبي) إعتباراً من الساعة (0800) وحسب الموعد الذي يحدد له من قبل اللجنة برسالة نصية أو عن طريق الموقع الإلكتروني .


3.   الوصول إلى الباب الجنوبي/ قيادة سلاح الجو الملكي عن طريق خط ماركا الجنوبية (مجمع رغدان) نادي السباق الملكي.


4. إحضار ملابس رياضية مع حذاء خفيف.


 




 

 


 

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