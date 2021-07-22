سلطة المياه تدشن آبار مياه شرب في البلقاء

الوكيل الإخباري -دشنت سلطة المياه اليوم عددا من مشاريع آبار مياه الشرب لتعزيز التزويد المائي في عدد من مناطق محافظة البلقاء .

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واطلع أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة على واقع التزويد المائي عن كثب في مناطق الصبيحي ودير علا والكرامة والطوال الجنوبي وظهرة الرمل و تم تشغيل بئر الصبيحي بعد تأهيله ورفع كميته من 22 مترا مكعبا /الساعة إلى 55 مترا مكعبا /الساعة وبئر دير علا من 50 مترا مكعبا /الساعة إلى 150 مترا مكعبا /الساعة بما يعزز التزويد المائي لهذه المناطق مؤكدا على ضرورة متابعة جميع المناطق بعدالة وفاعلية .



واوعز الأمين العام بالعمل على الصيانة اللازمة للمضخات في جميع المحطات وديمومتها ونشر فرق للصيانة في مناطق دور المياه والتأكد من معالجة جميع الاختلالات .



وأوعز المهندس البطاينة بضرورة إيلاء موضوع شكاوى انقطاع المياه أو كسور في خطوط او صرف صحي أعلى درجات الاهتمام .



وشدد على ان توفير مياه بكميات كافية ونوعية هو هدف رئيسي لسلطة المياه داعيا الى رفع جاهزية فرق الصيانة وترتيب الملاحظات حسب الأولويات و الالتزام بعدالة التوزيع في كافة المناطق وخاصة في ظل ظروف جائحة كورونا ومتابعة وصول المياه للمناطق.



واستمع المهندس البطاينة والحضور الى شرح مفصل من المعنيين عن الواقع المائي و ابرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مناطق دير علا لافتا الى ان الوزارة تولي جميع المناطق الاهتمام والعناية وهي بصدد تنفيذ مشروع تأهيل شبكات المياه بمناطق بدير علا وتحسينها وتنفيذ شبكات صرف صحي وتأهيل 12 بئرا لتكون قادرة على الوفاء بالالتزامات خلال السنوات القادمة بقيمة نحو 50 مليون دينار حيث من المتوقع البدء به مطلع العام القادم .

