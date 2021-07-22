الخميس 22-07-2021
الوكيل الاخباري

سلطة المياه تدشن آبار مياه شرب في البلقاء

الأردن يعزي الصين بضحايا الفيضانات

ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية 7.3% حتى نهاية حزيران 2021

زخات خفيفة من الأمطار متوقعة غداً

الإفتاء: لا يجوز لمن لا يدرك المعاني السامية للأضحية إطلاق وإثارة الفتن

الأمن يتعامل مع قنبلة قديمة في الأغوار الشمالية

وزير الصحة : تمديد فترة إعطاء لقاح كورونا اليوم إلى الساعة ٦ مساء

السعودية تعلن نجاح موسم الحج صحيا لهذا العام

ارتفاع أسعار النفط عالميا

تحرير 14 مخالفة لحظائر بيع الأضاحي في المفرق

الخميس، 22-07-2021 04:40 م

سلطة المياه تدشن آبار مياه شرب في البلقاء

سلطة


الوكيل الإخباري -دشنت سلطة المياه اليوم عددا من مشاريع آبار مياه الشرب لتعزيز التزويد المائي في عدد من مناطق محافظة البلقاء . 

اضافة اعلان


واطلع أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة على واقع التزويد المائي عن كثب في مناطق الصبيحي ودير علا والكرامة والطوال الجنوبي وظهرة الرمل و تم تشغيل بئر الصبيحي بعد تأهيله ورفع كميته من 22 مترا مكعبا /الساعة إلى 55 مترا مكعبا /الساعة وبئر دير علا من 50 مترا مكعبا /الساعة إلى 150 مترا مكعبا /الساعة بما يعزز التزويد المائي لهذه المناطق مؤكدا على ضرورة متابعة جميع المناطق بعدالة وفاعلية .


واوعز الأمين العام بالعمل على الصيانة اللازمة للمضخات في جميع المحطات وديمومتها ونشر فرق للصيانة في مناطق دور المياه والتأكد من معالجة جميع الاختلالات .


وأوعز المهندس البطاينة بضرورة إيلاء موضوع شكاوى انقطاع المياه أو كسور في خطوط او صرف صحي أعلى درجات الاهتمام .


وشدد على ان توفير مياه بكميات كافية ونوعية هو هدف رئيسي لسلطة المياه داعيا الى رفع جاهزية فرق الصيانة وترتيب الملاحظات حسب الأولويات و الالتزام بعدالة التوزيع في كافة المناطق وخاصة في ظل ظروف جائحة كورونا ومتابعة وصول المياه للمناطق.


واستمع المهندس البطاينة والحضور الى شرح مفصل من المعنيين عن الواقع المائي و ابرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مناطق دير علا لافتا الى ان الوزارة تولي جميع المناطق الاهتمام والعناية وهي بصدد تنفيذ مشروع تأهيل شبكات المياه بمناطق بدير علا وتحسينها وتنفيذ شبكات صرف صحي وتأهيل 12 بئرا لتكون قادرة على الوفاء بالالتزامات خلال السنوات القادمة بقيمة نحو 50 مليون دينار حيث من المتوقع البدء به مطلع العام القادم .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الخارجية

الأردن يعزي الصين بضحايا الفيضانات

الافتاء

الإفتاء: لا يجوز لمن لا يدرك المعاني السامية للأضحية إطلاق وإثارة الفتن

الأمن العام

الأمن يتعامل مع قنبلة قديمة في الأغوار الشمالية

مطعوم

وزير الصحة : تمديد فترة إعطاء لقاح كورونا اليوم إلى الساعة ٦ مساء

المفرق

تحرير 14 مخالفة لحظائر بيع الأضاحي في المفرق

جاج

الصناعة والتجارة : لا رفع على أسعار وجبات الدجاج في المطاعم الشعبية

أخبار متعلقة
5fbaab5899220

محافظ البلقاء يشدد على ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع خلال العيد

7202116214333208144973

الأردنية تنظم ندوة لاستخدامات الزيولايت في الزراعة

م1

لحظة تشييع جثامين الأطفال الأربعة الأشقاء - فيديو

ج3

صلاة الجنازة على الأشقاء الأربعة ضحايا سد الكرامة - فيديو وصور

820201113115859881344

فرق الغطس تتعامل مع بلاغ تعرض مجموعة اطفال للغرق في سد الكرامة

w

إطلاق حملة كسوة العيد بالسلط