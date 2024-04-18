سلطة منطقة العقبة تحذر سكانها من موجة غبارية

الوكيل الاخباري - توقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن تتأثر محافظة العقبة خلال ساعات بموجة غبارية قادمة من شمال غرب مصر والتي ترفع نسب قيم الاغبرة العالقة في الهواء وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة على فترات وفق الأرصاد الجوية .

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وقالت السلطة عبر صفحتها على الفيسبوك "نرجو من جميع سكان مدينة العقبة الانتباه وإغلاق النوافذ وعدم ممارسة النشاطات الخارجية حفاظا على الصحة العامة وخاصة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض التنفسية والربو . "



ونوهت أن مفوضية البيئة تتابع الحالة الجوية الغبارية وتوجه بالاجراءات الاحترازية مع كافة النشاطات في المنطقة حيث تم التوجيه بتخفيف الأحمال التشغيلية للصناعات والتأكيد على اجراءات السلامة العامة .

