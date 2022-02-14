سلف للمتقاعدين تصل لـ 25 ألف دينار بشروط - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، إنها تقدم سلف مالية للمتقاعدين بسقف لا يتجاوز الـ 25000 دينار، لإضافة المدد لغايات استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو إعادة تعويض الدفعة الواحدة لغايات استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة و راتب تقاعد الوفاة الطبيعية و الإعتلال.



وبيّنت المؤسسة، وفقا لرصد " الوكيل الإخباري" أنه لا يجوز أن تتجاوز قيمة السلفة الممنوحة لهذه الغاية عن 25 ضعف الراتب التقاعدي المتوقع.



وأشارت إلى أنه يشترط أن لا يقل صافي الراتب التقاعدي المتوقع بعد خصم قسط السلفة عن 50% من اجمالي الراتب المتوقع، واذا كانت قيمة السلفة المتوقعة أقل من مبلغ ضم سنوات الخدمة أو إعادة التعويض المصروف فانه يتم سداد الفرق نقداً.



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وأشارت إلى أنه يمكن أن يستفيد من هذه السلفة المؤمن عليهم من الأردنيين وحملة الوثائق الأردنية من ابناء الضفة الغربية وقطاع غزة ممن اكملوا سن 60 للذكور و55 للإناث، او من تجاوزها وكان له على الأقل 84 اشتراكاً فعلياً باحكام القانون.