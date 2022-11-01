الثلاثاء 01-11-2022
الوكيل الاخباري

إلزام عضو مجلس أمة أسبق وآخر بدفع 200 ألف دينار

نقابة الأطباء تنعى طبيب الأطفال الشاب حازم القرالة

هام من التربية بشأن الرحلات المدرسية

3 طلبة أردنيين يشاركون بمشاريع في معرض سوفكس 2022

الملك يرعى انطلاق معرض العمليات الخاصة في سوفكس

سماوي مديراً تنفيذياً لمهرجان جرش للثقافة والفنون

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

شركة SILVUS الأمريكية تستعرض منتجاتها في سوفكس 2022

الشمالي: الحكومة تحرص على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي

الأحوال المدنية تطلق خدمات إلكترونية لإصدار دفتر عائلة

الثلاثاء، 01-11-2022 11:09 ص

سماوي مديراً تنفيذياً لمهرجان جرش للثقافة والفنون

65207


الوكيل الإخباري - قررت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، تعيين أيمن سماوي مديراً تنفيذياً للمهرجان اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1 تشرين ثان 2022.

اضافة اعلان


ويأتي تعين سماوي، نظراً للخبرات المتراكمة التي يتمتع بها في حقل الثقافة والفنون، وقدراته الإدارية الاستثنائية في العمل العام وقيادة المهرجانات الفنية وصولاً بها إلى النجاح التام.


ويمتلك سماوي سيرة طويلة في قيادة المهرجانات الأردنية، فتولى خلال مشواره إدارة مهرجان الفحيص "الأردن تاريخ وحضارة" لعدة سنوات، ساهم من خلاله بإيصال اسم المهرجان إلى صعيد عربي وعالمي. كما أدار وأشرف على مهرجان الأغنية الأردنية عام 2020.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG-20210110-WA0009

إلزام عضو مجلس أمة أسبق وآخر بدفع 200 ألف دينار

313869417_2335007490011079_75743064134903823_n

نقابة الأطباء تنعى طبيب الأطفال الشاب حازم القرالة

138106_32_1459120911

هام من التربية بشأن الرحلات المدرسية

10202231143137442971115

الملك يرعى انطلاق معرض العمليات الخاصة في سوفكس

313217688_436174205355974_801930351080427652_n

الشمالي: الحكومة تحرص على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي

241168083_3299479673612199_4283804458640391881_n

الأحوال المدنية تطلق خدمات إلكترونية لإصدار دفتر عائلة

أخبار متعلقة
للللللللللللللل

النجار: علينا الاعتراف بوجود معاناة لدى المواطن

421479

أنشطة متنوعة للمكتبة المتنقلة بالشوبك

1

ولي العهد يزور الإعلامي غالب الحديدي - صور

9202229195422327960768

الحكومة لـ الوكيل : مجلس الوزراء لم يبحث قرار تطبيق التوقيت

ثيي

تعيين الدقامسة مديرا للإعلام وناطقاً باسم الأوقاف

jordan-coronavirus-nurse-heart-RTS37P1U-HiRes

البلبيسي: وقف الإعلان عن عدد اصابات كورونا الاسبوعية