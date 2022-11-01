سماوي مديراً تنفيذياً لمهرجان جرش للثقافة والفنون

الوكيل الإخباري - قررت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، تعيين أيمن سماوي مديراً تنفيذياً للمهرجان اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1 تشرين ثان 2022.

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ويأتي تعين سماوي، نظراً للخبرات المتراكمة التي يتمتع بها في حقل الثقافة والفنون، وقدراته الإدارية الاستثنائية في العمل العام وقيادة المهرجانات الفنية وصولاً بها إلى النجاح التام.



ويمتلك سماوي سيرة طويلة في قيادة المهرجانات الأردنية، فتولى خلال مشواره إدارة مهرجان الفحيص "الأردن تاريخ وحضارة" لعدة سنوات، ساهم من خلاله بإيصال اسم المهرجان إلى صعيد عربي وعالمي. كما أدار وأشرف على مهرجان الأغنية الأردنية عام 2020.