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الخميس، 26-01-2023 09:45 م

سوريا : إجراءات جديدة لضبط الحدود مع الأردن

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الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة الوطن السورية عن مصدر قوله إن الجانب السوري من الحدود مع الأردن سيشهد قريباً إجراءات جديدة تهدف إلى إحكام ضبط الحدود. 

وأوضح المصدر السوري، أن مسؤولية ضبط الحدود مع الأردن من الجانب السوري كان يقوم بها جهاز سوري واحد يتبع للجهات المختصة، ولكن منذ أكثر من أسبوع أصدرت اللجنة الأمنية في محافظة درعا السورية قراراً يتضمن أن تشارك أجهزة الجهات المختصة الأربعة الموجودة في المحافظة السورية بعملية ضبط الحدود. 

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وذكر، أن تنفيذ القرار الجديد لضبط الحدود يتوقع أن يبدأ العمل به الأسبوع المقبل .  

 

 

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