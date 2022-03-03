سياحة الكرك: الإجراءات التخفيفية ستنعش القطاع السياحي

الوكيل الإخباري - التقى مدير سياحة الكرك أمجد المعايطة اليوم الخميس عددًا من الصحفيين والإعلاميين في محافظة الكرك للحديث حول تفعيل الخريطة السياحية وترويجها في مختلف أنحاء المحافظة.

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وقال المعايطة، إن هذا اللقاء يأتي في إطار تفعيل التعاون المشترك بين المديرية والصحفيين في المحافظة خصوصًا في ظل تداعيات جائحة كورونا التي تركت آثارا وتحديات صعبة على القطاع السياحي في جميع أنحاء المملكة، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من الخبرات الإعلامية والصحفية وصولًا إلى إعادة تنشيط الحركة السياحية.



وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية التخفيفية جراء جائحة كورونا ستساهم في تعافي الحركة السياحية وتنشيطها تدريجيًا، لافتًا إلى أن المديرية ستعمل على تفعيل مسارات سياحية تتضمن زيارة متحف الآثار ومتحف الحياة الشعبية والمباني التراثية وعمل بازار دائم للجمعيات.



وأكد مدير متحف الحياة الشعبية التابع لبلدية الكرك الكبرى راكز العرود أهمية التعاون المستمر بين البلدية ومديرية السياحة، وضرورة تكاتف جهود مؤسسات وجمعيات وأبناء المجتمع المحلي والجهات المعنية وصولًا إلى تفعيل المشهد السياحي بمختلف أبعاده، مشيرًا إلى أهمية ترويج قلعة الكرك لتصل صورتها الى مختلف أنحاء العالم.



وقال رئيس فرع نقابة الصحفيين لإقليم الجنوب الزميل هشال العضايلة، إن عدم وجود فنادق وبنية تحتية في المواقع السياحية في محافظة الكرك يشكل عائقًا إمام السياح وأدى الى العزوف عن السياحة الداخلية والخارجية.



وأكد الزميل العضايلة أهمية دور الجهات المعنية والمجتمع المحلي لجهة تفعيل المشهد السياحي من خلال الترويج لمختلف المواقع السياحية، إضافة إلى إدامة المشاريع السياحية وصولا الى اعطاء الصورة السياحية الحقيقية والمثلى عن المواقع السياحية في المحافظة.



وجرى اللقاء وفق إجراءات ومعايير الصحة والسلامة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا.



