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الإثنين، 06-03-2023 05:15 م

"سياحتنا بهمتنا" تنظم مسيراً بيئياً في غابات برقش

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الوكيل الاخباري - نظمت مبادرة "سياحتنا بهمتنا" اليوم الاثنين وبالتعاون مع منصة "نحن" - المنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب- التي أطلقتها مؤسسة ولي العهد بدعم من اليونيسيف، مسيراً بيئياً في غابة برقش بلواء الكورة غربي اربد، بمشاركة 30 طالباً وطالبة من طلبة الجامعات الحكومية والخاصة في إقليم الشمال .

وسار المشاركون ضمن مسار درب العين وسط غابات برقش لمسافة 10 كيلومترات ، فيما قدم رئيس جمعية التنمية للإنسان والبيئة الدكتور أحمد الشريدة، شروحات حول أنواع الأشجار الحرجية والنباتات العطرية والطبية والأزهار البرية والأنواع الحيوانية من الثدييات والطيور والزواحف وأنواع التربة والصخور المتواجدة في غابات برقش .

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