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شابات ماركا ينفذ برنامج الشباب والسلم والأمن

الثلاثاء، 14-06-2022 08:59 م

شابات ماركا ينفذ برنامج الشباب والسلم والأمن

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الوكيل الاخباري - نفذ مركز شابات ماركا التابع لمديرية شباب محافظة العاصمة، اليوم الثلاثاء، أول جلسات برنامج الشباب والسلم المجتمعي في مجال كسب التأييد من أجل السلام.

ويأتي البرنامج بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان "يو ان اف بي اي" الاردن، على تعزيز قيادة الشباب على أجندة الشباب والسلم والامن، من خلال اثراء قدرات الشباب في تنفيذ انشطة كسب التأييد والمبادرات والاحتياجات المجتمعية، من خلال مشروع القيادة الشبابية.

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