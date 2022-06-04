ورشة حول مهارات تقنية المعلومات بمركز شابات الطيبة

الوكيل الاخباري - نظم مركز "شابات الطيبة"، اليوم السبت، ورشة تعريفية حول مهارات تقنية المعلومات، شارك فيها عبر الإتصال المرئي 20 شابة من عضوات المركز.



وعرضت المدربة رولا الشايب، لمفهوم تقنية المعلومات الذي يمثل مصطلحاً عاماً للوسائل والتقنيات المستخدمة في جمع البيانات وتخزينها إلكترونياً بطريقة منظمة، والتي تشمل عمليات بحث وتصميم وتطوير وتنظيم المعلومات ما يسهل عملية الحصول عليها وإتاحتها للراغبين فيها بشكل سهل وسريع.

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