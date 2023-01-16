شاهد : حريق كبير في مدرسة خاصة بعمان - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشب حريق في مدرسة خاصة بإحدى العمارات بمنطقة سحاب في العاصمة عمان .



وقال شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري ان الاجهزة المعنية هرعت الى الموقع وباشرت التعامل مع الحريق .

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بدوره قال مصدر امني ان حريقاً سب مساء في مستودع يقع على الطابق الخامس في إحدى المدارس الخاصة بمنطقة سحاب (رووف)



ولفت المصدر انه تم إخماد الحريق من قبل كوادر الدفاع المدني والمجموعات الأمنية دون وقوع أية إصابات بشرية تذكر ، واقتصر الحريق على اضرار مادية فقط .