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الإثنين، 11-10-2021 10:58 م

شاهد .. صور عقد قران الاميرة شيرين بنت مرعد على السيد جعفر النابلسي

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  نشرت الاميرة دينا مرعد عبر صفحتها على الفيسبوك صورا من عقد قران سمو الأميرة شيرين بنت مرعد بن رعد، على السيد جعفر محمد النابلسي.

وقالت سموها عبر المنشور : " أشارككم بعض من الصور من كتب كتاب ابنتنا شيرين وابننا الجديد جعفر النابلسي...الله يحميهما " . 

 يشار انه بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني، تم الثلاثاء الماضي، عقد قران سمو الأميرة شيرين بنت مرعد بن رعد، على السيد جعفر محمد النابلسي.

وحضر عقد القران، الذي جرى في منزل سمو الأمير مرعد، سمو الأمير رعد بن زيد، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات.

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