شاهد ..ضبط شاحنة محملة بالألبسة المهربة في الجنوب

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك ان الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مكافحة التهريب تمكنت من ضبط شاحنة محملة بالالبسة الأجنبية المهربة في منطقة جنوب المملكة.



وأضاف في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، أنه تم تحرير محضر ضبط اصولي والتحفظ على الشاحنة والمضبوطات واحالة المهربين للنائب العام الجمركي لإجراء المقتضى القانوني.

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وأكد الناطق الاعلامي أن هذه الضبطيات تأتي ضمن استراتيجية دائرة الجمارك بمكافحة البضائع غير المشروعة والتي من شأنها أحداث خلل في الاسواق.



وتهيب دائرة الجمارك بجميع الاخوة المواطنين الابلاغ عن أية مهربات عبر تلفونات عمليات مكافحة التهريب ذات الأرقام :

0780323297

0780323298

أو عبر الواتس اب رقم :0780381381



