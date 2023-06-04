شاهد : لقطة من حفل زفاف سمو ولي العهد تثير اعجاباً عالمياً واسعاً

الوكيل الإخباري- لفت ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عيون مراقبين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لأسلوب تعامله مع والدته، الملكة رانيا العبدالله خلال مراسم زفافه وما وصفه البعض بأنه "تربية صالحة".



وبعد تداول صور قيامه وشقيقه الأمير هاشم بالتقاط حقيبة سقطت من يد والدتهما الملكة رانيا خلال استقبال أفراد العائلات الملكية العالمية وكبار الشخصيات في قصر الحسينية، برزت لقطة تقبيل ولي العهد ليد والدته مباشرة بعد نزوله من منصة عقد القران في قصر زهران، ليسلط النشطاء الضوء على نشأة وتربية الامير الحسين "الصحيحة".

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وأقيمت مراسم عقد القران في قصر زهران الخميس بحضور نحو 140 ضيفا قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية .