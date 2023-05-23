الملكة تنشر صوراً من حفل حناء الآنسة رجوة

الوكيل الإخباري- نشرت الملكة رانيا العبدالله صورا من حفل حناء الانسة رجوة خالد آل سيف الذي اقيم يوم امس الاثنين.



وعلقت الملكة رانيا " اليوم بنفرح برجوة، وفرحتنا ما بتكمل بدون أهلنا".

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وحضر الحفل العديد من الأميرات والسيدات والآنسات بحضور عائلتي العروسين.

ويستعد الأردن لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة، حيث يُعقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف في الأول من حزيران، في احتفال مهيب بتقاليد ملكية هاشمية أردنية عريقة متوارثة وحاضرة في ذاكرة الأردنيين والعالم، حيث ستتبع مراسم حفل الزفاف التقاليد والبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية.











