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الإثنين، 29-05-2023 04:54 م

7 مواقع احتفالات خلال مسير موكب زفاف ولي العهد

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الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الأمن العام، الاثنين، عن 7 مواقع احتفالات خلال مسير الموكب الملكي الأحمر احتفالاً بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني – ولي العهد.

ووفقا لبيان الأمن العام، سيتم عمل 3 مواقع احتفالات (مقابل السفارة الكويتية، بجانب السفارة الكندية، وعلى الدوار الخامس نفسه)، الدوار السادس موقع احتفال (بين تقاطعي الخامس والسادس)، الدوار الثامن موقع احتفال (بين تقاطعي السابع والثامن)، شارع الملك عبدالله الثاني موقع احتفال على يسار الطريق، دوار الشعب (موقع احتفال فني).

وحددت الخطة المرورية أماكن وساحات تم تجهيزها بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، لاصطفاف مركبات الراغبين بمتابعة الموكب الملكي، والمشاركة بالاحتفالات الوطنية التي ستشارك بها عشرات الفرق الشعبية والفعاليات المجتمعية، وحافلات نقل مجانية لنقل الراغبين بالوصول إلى طريق الموكب.

وأعلنت مديرية الأمن العام عن توفير مواقع اصطفاف المركبات المزوّدة بخدمة الحافلات المكوكية المجانية وعددها 26 موقعاً: من الدوار الرابع لغاية الخامس (ساحة حديقة صلاح الدين، خلف السفارة الكندية، موقف بجانب فندق سانت ريجيس)، من الدوار الخامس ولغاية السابع بجانب مطاعم عمّان الكبرى، والضمان الاجتماعي - فرع اليوبيل، الدوار الثامن (عدة مواقع للاصطفاف على يسار الدوار ، بجانب بنك الاردن، وشركة مياهنا، والبنك التجاري، والنادي الاهلي، دوار النهضة - شركة البعلبكي)، شارع الملك عبدالله الثاني ( ساحة محكمة غرب عمان، وبجانب أكاديمية التزكية الدولية وساحة العيادات الخارجية، والخليج للتأمين، دوار الشعب ( بجانب مسجد الكوثر ).

وقالت المديرية، إنّ نقاطاً مرورية وأمنية ستنشر في المناطق المحيطة بطريق الموكب وستعمل على تنظيم السير ومنع الازدحامات، والحد من كثافة المرور المتدفّق باتجاه مسار الموكب، وتحويله إلى طرق أخرى إذا اقتضت الحاجة وفقاً للمعطيات المرورية في مناطق: صويلح، إشارة الدوريات، شارع الملكة رانيا (الجامعة)، ودوار المدينة الرياضية، ودوار الداخلية، وجبل عمان، وأم أذينة، ووادي صقرة، شارع مكة، شارع المدينة المنورة، وعبدون، ودير غبار، والصويفية، الفحيص، وبيادر وادي السير.   

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