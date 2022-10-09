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الأحد، 09-10-2022 03:10 م

شراء 136 حافلة جديدة للباص السريع

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الوكيل الإخباري - اعتبر المدير التنفيذي للنقل ومشاريع البنية التحتية رياض الخرابشة حالة الطلب المتزايد على خدمة الباص السريع ووجود بعض الإزدحامات بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الأول بالجامعات الرسمية دلالة على نجاح المشروع، مؤكدا بأن اجتماعا موسعا سوف يعقد مساء اليوم في أمانة عمان لتقييم أعداد المستخدمين وتشغيل الخطوط والمسارات ومعالجة أي ملاحظات.

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وقال الخرابشة بأنه على الرغم من توفر 20 حافلة بالاتجاهين تشغل مسار صويلح – إشارة المصدار، و20 حافلة أخرى بالاتجاهين تشغل مسار صويلح – المتحف، بمجموع 40 حافلة، إلا أن الباص السريع بحاجة إلى 80 حافلة جديدة لتعزيز المسارات هذه بشكل أفضل، لحل مشكلة الاكتظاظ على الباص السريع بعد الأزمة التي شهدتها بعض المحطات مع بدء دوام الجامعات الرسمية.


وأضاف بأن أمانة عمان استحدثت مسارا جديدا نتيجة للتغذية الراجعة بعد دوام الفصل الصيفي من محطة طارق – صويلح رقم 98، وذلك لمعالجة مشكلة وصول الحافلات ممتلئة على محطة طارق قادمة من المحطة.

وأشار إلى أن أمانة عمان تنوي شراء 136 حافلة جديدة، وجاري توريدها للمملكة، ومن المتوقع تشغيلها نهاية العام الجاري، مما سوف يسهم بتخفيف الطلب على بعض المسارات وتعزيز خطوط جديدة.


ودعا الخرابشة المواطنين للاستفادة من تكامل الأجرة والخدمة بين حافلات رؤية عمان وحافلات الباص السريع، وبسقف أجرة 65 قرشا للمسارات المعلن عنها، حيث استفاد من هذه الخدمة 2500 راكب بشكل يومي.


وكشف الخرابشة أنه بناء على توجيهات أمين عمان سوف يتم معاملة حافلات النقل العام في عمان سواء التابعة للقطاع الخاص، أو شركات الاستثمار، أو رؤية عمان، أو المتكاملة باعتبارها باصات للنقل في جميع مناطق عمان وذلك بعد الانتهاء من تزويدها بأنظمة النقل الذكية ونظام جمع الأجرة، بكلفة تصل إلى 2 مليون دينار.


 




 

 


 

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