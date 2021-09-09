شركة سويدية تستحوذ على تطبيق ذكي أطلقه أردنيان مقابل 205 ملايين دولار

الوكيل الإخباري - توصلت مجموعة "ستيل فرونت" السويدية لاتفاق لشراء أسهم شركة يملكها أردنيان تدير تطبيقا متخصصا بألعاب الورق عبر الهواتف الذكية.

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وقالت المجموعة، إنها استحوذت على تطبيق "جواكر" حيث بلغت قيمة الصفقة نحو 205 ملايين دولار أميركي.



التطبيق، أسسه الأردنيان محمد الحاج حسن ويوسف شمعون، سنة 2009، وهما أيضا صاحبا فكرة شبكة "أخطبوط" المتخصصة بالوظائف في الشرق الأوسط، حيث يضم تطبيق "جواكر" أكثر من نصف مليون مستخدم مسجل.



وفي تعليق على صفقة الاستحواذ، قال المدير التنفيذي المؤسس للتطبيق محمد الحاج حسن، "نحن متحمسون للانضمام إلى مؤسسة تشاركنا الإيمان بالاستثمار طويل الأمد في مثل هذا النوع من الألعاب"، في إشارة إلى مجموعة فرونت ستيل التي أتمت صفقة الاستحواذ.

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