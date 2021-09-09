الخميس 09-09-2021
الوكيل الاخباري

شركة سويدية تستحوذ على تطبيق ذكي أطلقه أردنيان مقابل 205 ملايين دولار

تفاصيل تفكيك خلية لداعش خططت لضرب مواقع بكردستان العراق

وزير الدفاع الأميركي يلغي زيارة إلى السعودية

وزارة الداخلية المغربية تعلن نسبة المشاركة في الانتخابات

100 إصابة خلال مواجهات في بيتا وحاجز حوارة بنابلس

ضغط أميركي ألماني على إيران للعودة إلى المحادثات النووية

قلق أممي على الأوضاع في اليمن

انتهاء فترة تقديم طلبات المسابقة القضائية للمحامين الأساتذة غدا

30 موقوفاً في الجزائر بشبهة إشعال حرائق الغابات

السعودية تستعد لاستقبال 70 ألف معتمر يومياً

الخميس، 09-09-2021 01:28 ص

شركة سويدية تستحوذ على تطبيق ذكي أطلقه أردنيان مقابل 205 ملايين دولار

613937b54f3a3


الوكيل الإخباري - توصلت مجموعة "ستيل فرونت" السويدية لاتفاق لشراء أسهم شركة يملكها أردنيان تدير تطبيقا متخصصا بألعاب الورق عبر الهواتف الذكية.

اضافة اعلان


وقالت المجموعة، إنها استحوذت على  تطبيق "جواكر" حيث بلغت قيمة الصفقة نحو 205 ملايين دولار أميركي.


التطبيق، أسسه الأردنيان محمد الحاج حسن ويوسف شمعون، سنة 2009، وهما أيضا صاحبا فكرة شبكة "أخطبوط" المتخصصة بالوظائف في الشرق الأوسط، حيث يضم تطبيق "جواكر" أكثر من نصف مليون مستخدم مسجل.


وفي تعليق على صفقة الاستحواذ، قال المدير التنفيذي المؤسس للتطبيق محمد الحاج حسن، "نحن متحمسون للانضمام إلى مؤسسة تشاركنا الإيمان بالاستثمار طويل الأمد في مثل هذا النوع من الألعاب"، في إشارة إلى مجموعة فرونت ستيل التي أتمت صفقة الاستحواذ.

 

المملكة 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1631131483737

انتهاء فترة تقديم طلبات المسابقة القضائية للمحامين الأساتذة غدا

1631130417683

الصحفيين تثمن استجابة الحكومة لمطالبها بشأن أنظمة الإعلام

1631127306347

اتفاقية تعاون بين نهر الأردن وجرش للملابس لتوفير فرص عمل

1631128255631

عمومية المستشفيات الخاصة تعقد اجتماعها السنوي

6139027f52767

مستشفى الملك المؤسس يعاني من مشكلة عدم تسديد المطالبات المالية

613903f5d52dd

%65 نسبة الإنجاز في مشروع تقاطع الإرسال-الحرية