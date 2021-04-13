شروط الاستفادة من سلف الضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي بإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي إن المزايا التي وردت في بلاغ رقم ( 30 ) الذي أعلن عنها رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمس الإثنين يمكن لأي شخص قد سجل على منصة أخذ المطعوم الإستفادة منها.

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وأضاف المجالي، خلال تصريحات صحفية،الثلاثاء،أن باب التسجيل للاستفادة من برامج السلف لمؤسسة الضمان سيبدأ بداية الأسبوع القادم .



وأشار إلى أن الضمان سيعمل على تقديم سلف مالية للمتقاعدين وذلك مع بداية الأسبوع القادم وستكون كحد أقصى 200 دينار دون أي فوائد .



وبيّن المجالي حول برنامج تمكين اقتصادي 2 أنه تم توسيع البرنامج بحيث يشمل أكبر عدد ممكن من منشآت القطاع الخاص ،مؤكداً أن البرنامج سيفيد 300 ألف مواطن من المسجلين في الضمان الاجتماعي.



وكان قد أعلن الضمان أمس الإثنين ،في بيان صحفي عن صدور بلاغ رئيس الوزراء بخصوص التوسع في برنامج تمكين اقتصادي (2) للعاملين في القطاع الخاص وذلك برفع السقف الأعلى للسلفة المتاحة لهم إلى (350) دينار للأردني بدلاً من (200) دينار كما كان سابقاً، إضافة إلى منح السلفة للمؤمن عليه غير الأردني و بسقف (200) دينار، حيث بينت المؤسسة بأن احتساب السلفة محدد بنسبة 8% من مجموع أجور المؤمن عليه المشمولة في الضمان الاجتماعي على أن لا تزيد قيمتها عن هذه السقوف.





