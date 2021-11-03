الأربعاء 03-11-2021
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الأربعاء، 03-11-2021 01:56 م

شروط الحصول على تأمين صحي من صندوق المعونة الوطنية

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة اليوم الأربعاء أنه وللحصول على تأمين صحي من الصندوق يجب ان يكون المواطن مستفيد من المعونات المالية الشهرية.

وقال الصوالحة بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن الفئة المستفيدة من التأمين الصحي من صندوق المعونة الوطنية هم الحالات الانسانية والعجز الكلي، الارامل، الأيتام، المسنين.

واشار إلى أن المواطن يجب أن لا يكون حاصل على أي تأمين صحي آخر (بما في ذلك التأمين الصحي المدني، او العسكري).

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