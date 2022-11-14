شقيق الفنان طلفاح: اخي سافر الى مصر للقاء صديقه والتقدم لدراسة الدكتوراة

الوكيل الإخباري –

نعى الدكتور شافع طلفاح شقيقه الفنان والمخرج الأردني أشرف طلفاح الذي وافته المنية اليوم الاثنين في إحدى المستشفيات بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

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وقال شقيق الفنان في منشور له عبر صفحته على الفيسبوك إن أشرف سافر إلى مصر خلال إجازته السنوية للالتقاء بأحد أصدقائه المخرجين في مشروع عمل فضلاً عن تقديم مخطط لدراسة الدكتوراه في المعهد العالي للفنون.



وتابع "وزارة الخارجية الأردنية ممثلة بمعالي الوزير، وجميع هيئة الوزارة، والسفارة الأردنية في مصر (...). وزملاء اشرف واصدقاءه، بذلوا جهوداً كبيرة في متابعة أشرف".



ونوه أن واجب العزاء سيتم الإعلان عنه بعد استكمال الإجراءات الطبية في مصر وبعد معرفة وصول المرحوم .



وكان الفنان طلفاح يعاني من "نزيف في الدماغ وغيبوبة" ، أدخل على اثرها الى قسم العناية الحثيثة .



وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، قال في بيانٍ، اليوم الاثنين، إن وحدة مركز العمليات في الوزارة كانت على تواصل مستمر مع السفارة الأردنية في القاهرة منذ تبلّغها بتعرض الفنان لظروف لازالت قيد التحقيق من قبل الجهات الأمنية المصرية.