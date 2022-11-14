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الإثنين، 14-11-2022 12:34 م

وفاة الفنان الأردني طلفاح متأثراً بإصابته في مصر

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الوكيل الإخباري -توفي الفنان الأردني أشرف طلفاح في إحدى المستشفيات بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

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وكان الفنان طلفاح يعاني من "نزيف في الدماغ وغيبوبة" ، أدخل على اثرها الى قسم العناية الحثيثة .


نقيب الفنانين محمد العبادي كان قد قال في منشور له امس ان الفنان الأردني أشرف طلفاح تعرض لاعتداء في جمهورية مصر العربية.


وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، قال في بيانٍ، اليوم الاثنين، إن وحدة مركز العمليات في الوزارة على تواصل مستمر مع السفارة الأردنية في القاهرة منذ تبلّغها بتعرض الفنان لظروف لازالت قيد التحقيق من قبل الجهات الأمنية المصرية.

 




 

 


 

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