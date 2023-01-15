شكاوى من ارتفاع أسعار بيض المائدة في الأردن بنحو 70 قرشا

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

شكا عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار بيض المائدة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية في السوق المحلي.

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأسعار تراوحت في بعض المحلات التجارية والأسواق بين 2.75 دينار و3 دنانير لكرتونة البيض وتزداد إذا كان حجم البيض كبيرا.



وأضافوا أن الأسعار كانت قبل ذلك بين 2.25-2.5 دينار للطبق.



وأشاروا إلى أن أسعار البيض الكبير ارتفعت اسعاره لأكثر من ذلك وبنحو 70 قرشاً.



بدوره علم موقع "الوكيل الإخباري"، أن اجتماعا يعقد في هذه الأثناء بين وزارة الزراعة والاتحاد النوعي لمربي الدواجن للوقوف على أسباب الارتفاع.



وكانت أظهرت دراسة مقارنة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين صدرت مؤخرا ارتفاع أسعار بيض المائدة بنسبة 8 -9% خلال شهر كانون أول الماضي.

