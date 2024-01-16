شكاوى من ارتفاع رسوم المهن في اربد والبلدية ترد

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

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اشتكى تُجار في مدينة إربد من ارتفاع رسوم المهن بعد تقدمهم بطلبات لترخيص محالهم التجارية هذا العام.



وقال أحد التجار لـ "الوكيل الإخباري" انه تقدم بطلب إلكتروني لترخيص محله التجاري قبل نحو يومين، ولاحظ ارتفاع رسوم الترخيص إلى الضعف مقارنة بالعام السابق.



من جهته ، أوضح الناطق الاعلامي باسم بلدية اربد غيث التل لـ "الوكيل الإخباري" أن رسوم المهن تم حسابها هذا العام بناءً على رأس مال التاجر، وليس بقيمة ثابتة كما كان معمول به سابقاً، وفقًا للنظام الجديد الذي تم اعتماده مطلع العام الحالي في جميع البلديات



وبين أنه بالتنسيق مع الإدارة المحلية ووزارة الاقتصاد الرقمي، تم إطلاق خدمة ترخيص المهن إلكترونيًا العام الحالي ، مما يتيح للتاجر تجديد رخص المهن ومعرفة الرسوم المستحقة إلكترونياً.

وأشار التل إلى وجود عدة ملاحظات تقنية على النظام الذي تم إطلاقه حديثًا، مؤكدا أنه يتم العمل حاليًا على معالجتها .

كما دعا التل التجار إلى التقدم لموقع البلدية في حال شعورهم بأن قيم الرسوم تم احتسابها بشكل خاطئ، مؤكدًا أن البلدية تتعاون مع جميع الملاحظات الواردة.





