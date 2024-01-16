الثلاثاء 16-01-2024
الوكيل الاخباري
 

21 إصابة بحريق بالرمثا ومدير مستشفى الرمثا يوضح حالتهم الصحية - صور

صدور إرادات ملكية سامية

شكاوى من ارتفاع رسوم المهن في اربد والبلدية ترد

الملك يؤكد أهمية بلورة موقف دولي موحد لوقف العدوان على غزة

مصدر ملاحي يمني: قوات الحوثيين استهدفت سفينة جديدة اليوم في البحر الأحمر

الملك يستقبل وزير الخارجية اليوناني ويؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة

حماية البيئة تحول 285 قضية للنائب العام

الاحتلال يكشف حصيلة الاصابات منذ بدء طوفان الأقصى

دراسة لإنشاء قطار خفيف بين عمان والزرقاء لنقل 50 ألف راكب يوميا

شركس مبررا رفع أسعار الفائدة: للحفاظ على الاستقرار النقدي

عاجل

21 إصابة بحريق بالرمثا ومدير مستشفى الرمثا يوضح حالتهم الصحية - صور

الثلاثاء، 16-01-2024 04:04 م

شكاوى من ارتفاع رسوم المهن في اربد والبلدية ترد

بلدية-اربد-الكبرى


الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

 

اضافة اعلان

اشتكى تُجار في مدينة إربد من ارتفاع رسوم المهن بعد تقدمهم بطلبات لترخيص محالهم التجارية هذا العام.

وقال أحد التجار لـ "الوكيل الإخباري" انه تقدم بطلب إلكتروني لترخيص محله التجاري قبل نحو يومين، ولاحظ ارتفاع رسوم الترخيص إلى الضعف مقارنة بالعام السابق.

من جهته ، أوضح الناطق الاعلامي باسم بلدية اربد غيث التل لـ "الوكيل الإخباري" أن رسوم المهن تم حسابها هذا العام بناءً على رأس مال التاجر، وليس بقيمة ثابتة كما كان معمول به سابقاً، وفقًا للنظام الجديد الذي تم اعتماده مطلع العام الحالي في جميع البلديات

وبين أنه بالتنسيق مع الإدارة المحلية ووزارة الاقتصاد الرقمي، تم إطلاق خدمة ترخيص المهن إلكترونيًا العام الحالي ، مما يتيح للتاجر تجديد رخص المهن ومعرفة الرسوم المستحقة إلكترونياً.

 

وأشار التل إلى وجود عدة ملاحظات تقنية على النظام الذي تم إطلاقه حديثًا، مؤكدا أنه يتم العمل حاليًا على معالجتها .

 

كما دعا التل التجار إلى التقدم لموقع البلدية في حال شعورهم بأن قيم الرسوم تم احتسابها بشكل خاطئ، مؤكدًا أن البلدية تتعاون مع جميع الملاحظات الواردة.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
web

21 إصابة بحريق بالرمثا ومدير مستشفى الرمثا يوضح حالتهم الصحية - صور

WhatsApp Image 2024-01-16 at 4.35.59 PM

صدور إرادات ملكية سامية

65a6815624832

وزير الشؤون السياسية: قانون الأحزاب أنهى فكرة حزب الشخص الواحد

111-62 (1)

الملك يؤكد أهمية بلورة موقف دولي موحد لوقف العدوان على غزة

A9208179

الملك يستقبل وزير الخارجية اليوناني ويؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة

0101100

حماية البيئة تحول 285 قضية للنائب العام

أخبار متعلقة
6EF4A841-ED6E-40B3-B721-65AB963297B5

بلدية إربد الكبرى تبين سبب التأخر بإصدار رخص المهن

66

تأهيل 3 حضانات لتكون صديقة للطفل في إربد

d390f69fdfad72f4f93e6a346318494b-563x330

تخريج 433 حافظة للقرآن في إربد

cbf326d0-3552-437c-9165-814ec44a9bce

ندوة بإربد تعاين دور الفن بدعم الصمود الفلسطيني

الامن

مواطن يطلق النار على زوجته وينتحر في اربد

1703684951594

%87 نسبة الإنفاق على مشاريع اللامركزية في إربد