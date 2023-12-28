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الخميس، 28-12-2023 03:51 م

ندوة بإربد تعاين دور الفن بدعم الصمود الفلسطيني

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الوكيل الإخباري - نظمت اللجنة الثقافية بنقابة المهندسين في إربد أمس الأربعاء ندوة حول دور الفن بدعم الصمود الفلسطيني تحدث فيها كل من الكاتب المسرحي حسن ناجي والفنان كمال خليل بالإضافة للممثلة جولييت عواد.

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وأكد المتحدثون ان الدراما الأردنية والفنون المسرحية والاغنية الوطنية أدت عبر الزمن أدوارا مهمة في دعم قضايا الامة والتعبير عن نبض وضمير الشارع العربي إزاء مختلف القضايا وشكلت جانبا مهما في دعم صمود الشعب الفلسطيني عبر اكثر من عمل فني.


واستعرضت عواد جانبا من الأدوار التي ادتها في عدد من المسلسلات التي عاينت القضية الفلسطينية وانتهاكات وممارسات الاحتلال وسلطت الضوء على أهمية الوحدة في مقاومة المحتل.


من جهته أشار ناجي الى العديد من النصوص المسرحية والغنائية الأردنية التي تعايشت مع القضية الفلسطينية عبر مراحلها انطلاقا من التصاق الأردن بالقضية الفلسطينية كقضية مركزية ومحورية.


ولفت خليل الى الأغنية الحماسية التي جسدت معاناة الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال وتركيزها على قيم ومعاني الصمود والثبات على الأرض والتمسك بالحق والشرعية.


ودعا هؤلاء الفنانون الى التركيز في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية ومستقبل المنطقة على تقديم محتوى فني يحاكي الواقع والتطلعات ويبعث الأمل ويعزز الصمود ويشكل الوعي بالأخطار المحدقة وكيفية التعامل معها.

 




 

 


 

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