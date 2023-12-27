مواطن يطلق النار على زوجته وينتحر في اربد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أقدم شخص على إطلاق النار على زوجته بمنطقة القدم ظهر اليوم، في منطقة بيت راس بمحافظة إربد .



وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد جرى إسعافها إلى مستشفى ابن النفيس ووصفت حالتها العامة بالحسنة .



ولفت المصدر ان الشخص قام بعد ذلك بإطلاق النار على نفسه وما لبث أن فارق الحياة، وجرى نقله إلى مركز الطب الشرعي، وبوشرت التحقيقات .

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