الأربعاء 27-12-2023
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 27-12-2023 07:03 م

مواطن يطلق النار على زوجته وينتحر في اربد

الامن


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أقدم شخص على إطلاق النار على زوجته بمنطقة القدم ظهر اليوم، في منطقة بيت راس بمحافظة إربد .

وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد جرى إسعافها إلى مستشفى ابن النفيس ووصفت حالتها العامة بالحسنة .

ولفت المصدر ان الشخص قام بعد ذلك بإطلاق النار على نفسه وما لبث أن فارق الحياة، وجرى نقله إلى مركز الطب الشرعي، وبوشرت التحقيقات .

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