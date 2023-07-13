كشف سبب وفاة طالبة التوجيهي فاطمة المنسي

الوكيل الاخباري - ياسر شطناوي - كشف محمد المنسي عم طالبة التوجيهي المرحومة فاطمة فراس يوسف المنسي، سبب وفاة ابنة أخيه اليوم، بعد أن قدمت امتحان الرياضيات.

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وقال المنسي لـ " الوكيل الإخباري" إن ابنة أخيه المرحومة فاطمة كانت تعاني من مرض "تليف الكبد" منذ سنوات.



وبين أنه سيتم تشييع جثمانها غدا بعد صلاة الجمعة من مسجد أسعد بن زرارة القائم في إربد "زبدة" إلى مقبرة العائلة آل منسي في منطقة البارحة والعزاء في ديوان آل منسي القائم في إربد خلف السوق المركزي من الساعة الرابعة والنصف إلى الساعة العاشرة والنصف ولمدة ثلاث ايام.

