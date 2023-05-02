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الثلاثاء، 02-05-2023 03:38 م

شكاوى من انتشار الباعة المتجولين في إقليم البترا

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الوكيل الإخباري- شكا عدد من التجار في لواء البترا من انتشار سيارات البيع المتجولة للخضار و الفواكه في الشوارع الرئيسة باللواء ما أثر بشكل كبير على تجارتهم.

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وقالوا إن هناك تراجعا في حركة البيع بسبب انتشار الباعة المتجولين دون ترخيص في شوارع المنطقة الرئيسة، ولا سيما بعد انتشار السيارات المتجولة للخضار والفواكه، وإقبال المواطنين عليها. 


بدوره، أكد متصرف لواء البترا بندر الزبن أن المتصرفية ستأخذ بعين الاعتبار جميع الشكاوى والملاحظات بهذا الشأن، وهي مستمرة بتعزيز المراقبة الصحية على الأسواق بالتعاون مع مديرية الأمن العام ولجنة السلامة العامة في اللواء، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المخالفين.

 




 

 


 

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