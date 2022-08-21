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الأحد، 21-08-2022 02:27 م

شكاوى من تأخر رواتب موظفي الخدمات بمستشفى البشير

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكد نقيب العاملين بوزارة الصحة محمد الغانم، اليوم الأحد، إن تأخر صرف رواتب موظفي شركات إدارة الخدمات والعقود الشهرية في وزارة الصحة مشكلة مستمرة.اضافة اعلان


وقال الغانم لـ "الوكيل الاخباري" إن تأخر صرف رواتب موظفي شركات إدارة  الخدمات والعقود الشهرية مخالفة يعاقب عليها القانون،وذلك بتحرير مخالفة خطية للجهة المعنية واجبارها لدفع مستحقات العاملين فيها.

وأوضح انه في قانون العمل يتم اعطاء الجهات المعنية مهلة قانونية لمدة اسبوع لحين دفع مستحقات العاملين الشهرية وفي حين تأخرها يتم تحرير مخالفة بحقها.

وشدد على أن تكرار الشكوى بحق شركة معينة يستدعي البنك المركزي القيام بالحجز على مخصصات الشركة لمدة شهرين لحين دفع رواتب الموظفين.

وكان قد وصل "الوكيل الاخباري" شكوى من عاملين الصيانة في مستشفى البشير لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية لمدة شهرين، وفي حال صرف الرواتب يتم تأخيرها إلى 20 من كل شهر

 




 

 


 

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