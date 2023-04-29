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السبت، 29-04-2023 01:49 م

شكاوى من عدم توفر أقلام الأنسولين في المستشفيات الحكومية

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الوكيل الإخباري - اشتكى مواطنون من عدم توفر أقلام حقن الأنسولين في العيادات والمستشفيات الحكومية منذ نحو شهر.

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وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر العلاج في الصيدليات مرتفع ويرتب عليهم كلفاً إضافية، مطالبين بتوفيره في أسرع وقت.


وأضافوا أن البديل غير متوفر في المستشفيات الحكومية، داعين إلى تأمين بديل أو توفير كميات من العلاج لتغطية حاجة المرضى.


بدوره أكد مدير المشتريات والتزويد في وزارة الصحة الدكتور ماهر الزيود أنه سيتم توفير أقلام حقن الأنسولين في المستشفيات الحكومية خلال اسبوعين.


وقال الزيود لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك بديل متوفر منذ نحو 3 أيام وتمت مخاطبة المستشفيات لتأمين البديل للمرضى إلى حين توفر العلاج الأصلي.


وبيّن أن وزارة الصحة تسعى بكل إمكاناتها لتوفير كميات كبيرة من الأدوية والعلاجات وتأمين المستشفيات والمرضى بها.

 




 

 


 

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