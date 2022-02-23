شمول فئات جديدة بدعم التعرفة الكهربائية الجديدة

الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة صالح الخرابشة أن الحكومة ستدرس بعض الاستثناءات في التعرفة الكهربائية الجديدة.

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وقال الخرابشة، خلال اجتماع للجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، اليوم الأربعاء، إنه سيتم دعم فاتورة الكهرباء لمن يملك عدادين في حالات معينة منها من يعمل في محافظة ويقيم في أخرى، وكذلك للشخص العامل الأعزب أو الطالب في محافظة أخرى وفقا لشروط محددة.

وأضاف أن الهدف من التعرفة الجديدة هو إزالة جزء من التشوهات الموجودة في تعرفة الطاقة الكهربائية، وكذلك توجيه الدعم للمواطنين وليس الأجانب.

وبيّن الخرابشة أن نسبة العدادات التي تستهلك أقل من 600 كيلو واط تفوق 93% وهذه الفئة من المواطنين لن تتأثر بالتعرفة الكهربائية الجديدة.

وكان موقع "الوكيل الإخباري" انفرد بوجود توجه حكومي بشمول الطلبة والموظفين غير المتزوجين بدعم التعرفة الكهربائية المنزلية الجديدة، والتي سوف تطبق اعتبارا من نيسان المقبل.