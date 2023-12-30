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السبت، 30-12-2023 06:49 م

شيوخ ووجهاء عشائر السلط والزغول: الملك يتحدث بصوت الحق

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الوكيل الاخباري - عبر شيوخ ووجهاء من أبناء وبنات عشائر السلط في محافظة البلقاء والزغول في محافظة عجلون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة وجهوده المكثفة والمتواصلة لنصرة ودعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالوا إن الأردن بقيادة جلالة الملك يتحدث "بصوت الحق" ويعبر عن "وجدان وضمير الإنسانية"، ويدعو في جميع المحافل إلى ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وصون حقه في تقرير المصير، وقيام دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.

وأكدوا، خلال لقائهم، اليوم السبت، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي في لقاءين منفصلين، التفافهم حول القيادة الهاشمية، داعمين ومؤيدين لمواقف جلالته التاريخية، وأنهم يقفون خلف جلالته، في خندق الوطن.

وفي مستهل اللقاءين، الذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك للحضور واعتزازه بهم وبجميع الاردنيين.

 واستعرض العيسوي مواقف وجهود جلالة الملك، التي يقوم بها لوقف العدوان على غزة وضمان تدفق وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للأشقاء.

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