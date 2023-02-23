صالات الافراح تشهد تراجعاً كبيراً بحجوزات الخطوبة والزواج

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات



كشف نقيب أصحاب صالات الأفراح - تحت التأسيس، مأمون المناصير أن نسبة حجوزات صالات الأفراح تشهد تراجعاً كبيراً مقارنة بسنوات ما قبل كورونا .

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وأشار أن عدم الاقبال على إقامة الحفلات في صالات الأفراح يعود إلى ضعف السيولة لدى المواطنين بالإضافة إلى زيادة الإقبال على المزارع.



وقال المناصير لـ" الوكيل الإخباري" إن نسبة الحجوزات منخفضة مقارنة بذات الفترة ما قبل كورونا مبينا أن عدد الحفلات للصالة الواحدة خلال شهر شباط تتراوح من حفلتين إلى 4 حفلات.



وبين أن حوالي 150 حفلة زفاف وخطوبة اُقيمت بصالات الأفراح خلال الشهر الماضي في كل محافظات المملكة .



وافاد ان صالات الافراح أعلنت عن خصومات كبيرة لاستقطاب المقبلين على الزواج، علما أن عدد صالات الأفراح في المملكة يبلغ 1100 صالة .