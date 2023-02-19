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الأحد، 19-02-2023 12:52 م

بعد اقرار الموازنة.. وزير المالية يُصاب بكورونا ويعزل نفسه

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الوكيل الإخباري - أظهرت نتيجة الفحص اصابة وزير المالية محمد العسعس بفيروس كورونا.اضافة اعلان


وقرر العسعس عزل نفسه ومتابعة أعماله من المنزل عن بعد، بعد أن تبين إصابته بفيروس كورونا، في حين قال مصدر مُقرب من العسعس إن وضعه الصحي مستقر، ويتباع العلاجات اللازمة.

يشار الى ان مجلس النواب أقر منتصف الأسبوع الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023 بأغلبية 86 نائبا من أصل 107 نواب حضروا الجلسة، بعد مناقشات بين الحكومة والنواب شهدت انتقادات تحت القبة للموازنة، التي أكد خلالها الوزير العسعس ان موازنة العام الحالي تأتي كخطوة إضافية مهمة على طريق الإِصلاح المالي والاقْتصادي في ظل ظروف سياسية واقتصادية يشهدها العالم.

 




 

 


 

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