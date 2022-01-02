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الأحد، 02-01-2022 03:27 م

صحة إربد: اكتظاظ شديد أمام مراكز تطعيم كورونا

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الوكيل الإخباري - شهدت مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا في محافظة إربد، اليوم الأحد، اكتظاظا شديدا أدى الى ازدحامات أمام مراكز التطعيم خصوصا مركزي مدينة الحسن الرياضية ومركز إربد الثقافي.

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واوضح مدير الشؤون الصحية لمحافظة إربد الدكتور رياض الشياب إن الازدحامات حدثت بشكل شديد بعد ساعات ظهيرة اليوم قامت على إثرها المديرية بتعزيز الكوادر الطبية والصحية والفنية في المراكز لاستيعاب هذا العدد الكبير من المقبلين على تلقي المطعوم.


وعزا الشياب هذا الاقبال والازدحام الى تشدد الأجهزة الرسمية والدوائر والمؤسسات الخاصة والعامة بتطبيق أمر الدفاع 35 ما دفع غير متلقي جرعتي اللقاح إلى التوجه لمراكز التطعيم المنتشرة في جميع أرجاء المحافظة وعددها يزيد عن عشرين مركزا تفتح أبوابها منذ ساعات الصباح الباكر.


وأكد الشياب أن اللقاحات متوفرة بشكل كاف داعيا المواطنين الى عدم تركيز مراجعتهم لمركز تطعيم في وقت واحد وساعات محددة لتمكين المراكز من استيعاب أكبر عدد ممكن وزيادة سرعة استجابتها بتقديم المطعوم اللازم لهم.(بترا)

 




 

 


 

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