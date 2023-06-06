صدور إرادة ملكية سامية - تفاصيل

الوكيل الإخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بوضع نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم.

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ويأتي النظام نظرا لخصوصية الأعمال والمهام التي يتولاها موظف الضابطة الجمركية وخطورتها وحساسيتها ولطبيعة عمل دائرة الجمارك في مكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة.



وبموجب النظام يتم وضع شروط خاصة لمن يعين في دائرة الجمارك فضلا عن ربط راتب موظف الضابطة الجمركية بالرتبة التي يشغلها وتحديد التزاماته وواجباته ومهامه ومسؤولياته وما يحظر عليه القيام به.



كما يأتي النظام لغايات تنظيم الأحكام المتعلقة بالضبط والربط الجمركي ولتفعيل الإجراءات التأديبية من خلال إيجاد مجلس للانضباط الجمركي يتولى محاكمة موظف الضابطة الجمركية عن المخالفات المسلكية التي يرتكبها.



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