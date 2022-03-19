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السبت، 19-03-2022 02:19 م

صدور العدد 398 من مجلة أفكار

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الوكيل الإخباري - صدر حديثا العدد 398 من مجلة "أفكار" الشهرية التي تصدر عن وزارة الثقافة، وتضمن عدد المجلة التي يرأس تحريرها الدكتور يوسف ربابعة، مجموعة من الموضوعات والإبداعات الجديدة التي شارك في كتابتها نخبة من الكتاب الأردنيين والعرب.

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وتصدر العدد ملفا بعنوان "معركة الكرامة: سجل البطولة.. مدونة النصر" من إعداد مفلح العدوان الذي بدأ الملف بمقدمة يقول فيها: "ويكون الحضور المهيب أكثر للجيش العربي- القوات المسلحة الأردنية، بكل دلالات البطولة والنصر والتضحية والفداء عندما تحضر ذكرى معركة الكرامة التي كانت ساحتها شرق نهر الأردن في 21-3-1968، وكل عام في مثل ذاك اليوم تطل حكايات الجنود الذي رووا بدمائهم ثرى الأردن، دفاعا عن وطنهم الغالي، وعن كرامة الإنسان والمكان على امتداد هذه الأرض الطيبة".


وفي إطار هذا التوجه لتوثيق ذاكرة الوطن، وتدوين نبض ومعاني معركة الكرامة، قدمت المجلة ملفا يضم مجموعة من الكتابات الإبداعية لكل من: الدكتور عبد المهدي القطامين، الدكتور سالم الفقير، مخلد بركات، مفلح العدوان، وعلي الفاعوري.


واستهل الدكتور خليف مصطفى غرايبة العدد بعنوان "معركة الكرامة الخالدة: أول انتصار عربي على آلة الحرب الإسرائيلية".


وفي باب دراسات كتبت الدكتورة ربيعة بورقبة عن محمد يوسف موسى متحدثا عن الدين والفلسفة، وألقت الدكتورة خولة شخاترة الضوء على "مفاتيح خزائن السرد" لسعيد الغانمي، وقدمت ديما الرجبي قراءة في كتاب "تاريخ بيزنطية" لـ"جان كلود شينيه"، وكتب الدكتور ضياء خضير عن وعي الذات والهوية الفردية في نهارات عبدالرزاق الربيعي، وتتبع محمد عطية محمود ثنائية الموت والحياة في "اللون العاشق" لأحمد فضل شبلول، وتأمل الدكتور حسين جمعة في قصص "زهريت" لرمزي الغزوي.


في الباب نفسه نقرأ، الدكتور راشد عيسى يقدم مساقا تربويا على أوراق "لم أكن أتوقع" لـ"الدكتور سلطان الخضور"، تيري إيجلتون في كتابه "الإرهاب المقدس" لـ"علي شنينات"، وقدمت منال حمدي قراءة في "حجر الصبر" للأفغاني عتيق رحيمي، وكتب معاذ قنبر عن معايير تصنيف الأمراض النفسية والسلوك من منظور نفسي اجتماعي.

 

كما نقرأ عن "ذكريات سيل عمان وشارع الأقواس" لـ"وليد سليمان"، "الثقافة اللونية في العمل الفني" لـ"الدكتورة بسمة منصور"، "الاكتناز القهري: المظاهر والأسباب والعلاج" لـ"حسام حسني بدار".

 


وفي باب إبداع نقرأ قصائد لكل من: حسن شهاب الدين، محمد سمحان، كفاية عوجان، عاطف عريقات، ميسون النوباني، قصائد زن للشاعر النيبالي "كريشنا براساي" ترجمها نزار سرطاوي، كما نقرأ قصصا لكل من، حسام الرشيد، حنان بيروتي، فوزي صالح، إنتصار عباس، هشام أزكيض.

 

وحول أهم الإصدارات والمستجدات على الساحتين المحلية والعالمية كتب محمد سلام جميعان في باب "نوافذ ثقافية"، العدد من إخراج المصممة هزار مرجي، وتضمن الغلافان الأمامي والخلفي لوحتين للفنان الأردني خليل الكوفحي.

 




 

 


 

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