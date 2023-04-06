الخميس 06-04-2023
الوكيل الاخباري

بوتين يدعو لتوسيع النقل بالسكك الحديدية في المناطق الروسية الجديدة

الحكومة : لا احتكار للدجاج في الأسواق

أذربيجان: تحييد مجموعة كانت تخطط للاستيلاء على السلطة في باكو

بعد الإعتداءات على الأقصى.. الأردن يطلب اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي‬

البرهان: السودان يمضي قدما نحو تأسيس عهد جديد

التربية تنشر رابط التقدم لقرعة الحج - رابط

الحكومة تنشر وثائق عطاء إنشاء المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق - رابط

انخفاض الإسترليني مقابل الدولار

الوشاح رئيساً لجامعة العقبة للتكنولوجيا

سيئول: بيونغ يانغ مستعدة لإجراء تجربة نووية في أي وقت

الخميس، 06-04-2023 02:38 م

صدور تعليمات تحديد المهن والحرف المحصورة بالأردنيين

1680780743416


الوكيل الإخباري - صدرت في الجريدة الرسمية تعليمات تحديد المهن والحرف والاشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الاردنيين ممارستها والصادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 12 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023.

اضافة اعلان


وبحسب التعليمات، لا يسمح بممارسة اي مهنة او حرفة من قبل غير الأردنيين في صالونات الحلاقة للجنسين، ومشغل تنجيد وتجديد الأثاث والمفروشات، ومشاغل صنع الحلويات أو إنتاج المعجنات أو البوظة بهدف البيع المباشر، ومشاغل النجارة والحدادة والالمنيوم وخراطة وتشكيل المعادن.


كما لا يسمح بحسب قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، لغير الأردنيين بالعمل في مشاغل تطريز وخياطة الأزياء التراثية، ومشاغل صياغة الذهب والحلي والمجوهرات، وإنتاج وتعبئة المياة النقية المفلترة بهدف البيع المباشر، وإنتاج المكسرات المحمصة والمعبأة بهدف البيع المباشر، بالإضافة إلى مهن الدراي كلين (غسيل الملابس)، وصنع البلاستيك والتصوير الفوتوغرافي وصباغة الملابس وميكانيك السيارات.


واستثنت التعليمات المنشآت التي تمارس المهن الحرفية والأشغال اليدوية والتي يزيد عدد العاملين فيها عن 10 عمال مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
456012_1_1653490513

الحكومة : لا احتكار للدجاج في الأسواق

214904_10_1680739271

وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل خليل الجرمي

09dcf64b-ca76-4f98-8028-28c7ac3f7b99

بعد الإعتداءات على الأقصى.. الأردن يطلب اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي‬

420235154156698576291

التربية تنشر رابط التقدم لقرعة الحج - رابط

thumbs_b_c_fa9576f30a7536710d43da90919c40ba

الحكومة تنشر وثائق عطاء إنشاء المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق - رابط

314657_18_1664611558

الوشاح رئيساً لجامعة العقبة للتكنولوجيا

أخبار متعلقة
481540

تعليمات جديدة حول منح بطاقة المستثمر

1202317122921843488344

وزارة الاستثمار تنشر تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة

مبنى رئاسة الوزراء

إحالات إلى التقاعد وتعيين وترفيع آخرين - أسماء

WhatsApp Image 2023-03-09 at 12.59.38 PM

وزير المياه يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

6407316342360447c0148856

المستقلة للانتخاب: الأحزاب هي الأساس في المسار السياسي

1678279562139

الوطني لحقوق الإنسان يؤكد توفير الحماية للنساء من العنف