وزير المياه يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الوكيل الإخباري - استقبل وزير المياه والري المهندس محمد النجار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شيري اندرسون، واستعرض معها التحديات المائية التي يواجهها الأردن.

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وثمن النجار خلال اللقاء الذي حضره المهندس نبيل عساف مدير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وأمين عام وزارة المياه والري جهاد المحاميد، اهتمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقطاع المياه في الأردن خاصة وأن الأردن يعد من أكثر الدول استضافة للاجئين نتيجة الصراعات في المنطقة على مدار السنوات الماضية وجهود برامج الأمم المتحدة في مواجهة آثار التغير المناخي والجفاف وأثر ذلك على تناقص كميات المياه المتاحة لأغراض الشرب والزراعة.



وتناول اللقاء تزايد التحديات المائية خاصة المواسم المطرية التي مر بها الأردن العامين الماضيين وأبرز الجهود والمشاريع التي يعتزم قطاع المياه تنفيذها خاصة مشروع الناقل الوطني لمواجهة مختلف التحديات وتأمين المياه من خلال مشاريع مائية مستدامة.



وعبر وزير المياه والري المهندس عن امتنان وتقدير الحكومة الأردنية للدعم الكبير الذي تقدمه الأمم المتحدة والدول الصديقة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة خاصة في قطاع المياه، مؤكدا ان أوجه التعاون والدعم المستمر لقطاع المياه كان له أكبر الأثر في تحسين واقع الخدمات المقدمة.



من ناحيتها عبرت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شيري اندرسون عن اهتمام الأمم المتحدة في توسيع التعاون وتقديم كافة اشكال الدعم الممكن.

وأكدت دعمها لخطط قطاع المياه في تنفيذ مشاريع مائية مستدامة.

كما ثمنت جهود وإنجازات قطاع المياه في التعاطي مع الواقع المائي وايجاد حلول مبتكرة في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي ومواجهة اثار التغير المناخي.