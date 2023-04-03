وزارة الاستثمار تنشر تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة

الوكيل الإخباري - صدرت في الجريدة الرسمية أمس الأحد، تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق الحرة، بمقتضى المادة 193 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023.

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وحددت التعليمات ما يتوجب على المطور الرئيسي والمستثمر في المناطق الحرة الالتزام به، إضافة إلى آليات إيداع البضائع وإخراجها من المناطق الحرة.



واستثنت التعليمات إجراءات إدخال وإخراج البضائع من وإلى شركات التطوير للمطارات، والأسواق الحرة، وخدمات المناولة، والخدمات المساندة لأعمال النقل الجوي، وتموين المطارات، وصيانة الطائرات، وترميم المحركات، وأعمال التدريب، وتصنيع وتطوير الطائرات، حيث أنها ستبقى على إجراءاتها الخاصة إلى حين تعديلها بالتنسيق مع دوائرها المختصة.